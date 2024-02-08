Disambut Hangat Suku Osing, Ganjar Kagum dengan Pelestarian Budayanya

BANYUWANGI – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politiknya ke sejumlah daerah. Kali ini, ia berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan mengunjungi Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Capres nomor urut 3 itu nampak ngopi bersama dengan suku Osing atau disebut juga dengan Laros (Lare Osing). Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Osing menjadikan Desa Kemiren kini sebagai lokasi destinasi wisata. Salah satu hal yang menarik dari tempat itu adalah adanya bangunan komplek perkampungan yang dibuat seperti bangunan adat beserta dengan keseniannya.

Untuk itu, agar lebih menikmati suasana desa tersebut, Ganjar Pranowo memilih berjalan kaki dari jalan raya menuju komplek sambil menyapa dan melayani jabat tangan warga di sekitaran daerah tersebut. Kurang lebih telah menempuh jarak 500 meter, akhirnya Ganjar tiba di lokasi dengan disuguhkan pembacaan lontar serta musik lesung yang dimainkan oleh masyarakat setempat.