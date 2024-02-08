Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Ganjar Traktir Makan Siang Warga Banyuwangi yang Berebut Salaman di Warung Sego Tempong

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:32 WIB
Heboh! Ganjar Traktir Makan Siang Warga Banyuwangi yang Berebut Salaman di Warung Sego Tempong
Ganjar Pranowo traktir warga di Banyuwangi (Foto: Dok)
A
A
A

BANYUWANGI - Di tengah kegiatan safari politik di Banyuwangi, Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh Suprianti singgah di warung makan Sego Tempong Mbak Har di Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi Kamis (8/2/2024).

Kehadiran Ganjar itu membuat pelayan warung dan warga sekitar heboh. Mereka menyerbu ingin berjabat tangan dengan Ganjar sekaligus mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

Mendapat sambutan dari warga, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tak ingin menikmati makan siang hanya bersama istri. Ia pun mentraktir warga untuk makan bersama.

Awang Dedi, pemilik warung Sego Tempong mengatakan bahwa warungnya mendadak ramai karena ada Ganjar sedang makan siang.

“Iya, ini ramai karena ada Pak Ganjar beli makan di sini,” katanya.

Awalnya, para warga datang hanya untuk bertemu dengan Capres berambut putih itu. Menyapa, bersalaman dan berswafoto. Namun, oleh Ganjar ditraktir makan siang.

“Tadi disuruh makan sama Pak Ganjar. Ditraktir semuanya,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement