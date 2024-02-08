Heboh! Ganjar Traktir Makan Siang Warga Banyuwangi yang Berebut Salaman di Warung Sego Tempong

BANYUWANGI - Di tengah kegiatan safari politik di Banyuwangi, Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh Suprianti singgah di warung makan Sego Tempong Mbak Har di Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi Kamis (8/2/2024).

Kehadiran Ganjar itu membuat pelayan warung dan warga sekitar heboh. Mereka menyerbu ingin berjabat tangan dengan Ganjar sekaligus mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

Mendapat sambutan dari warga, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tak ingin menikmati makan siang hanya bersama istri. Ia pun mentraktir warga untuk makan bersama.

Awang Dedi, pemilik warung Sego Tempong mengatakan bahwa warungnya mendadak ramai karena ada Ganjar sedang makan siang.

“Iya, ini ramai karena ada Pak Ganjar beli makan di sini,” katanya.

Awalnya, para warga datang hanya untuk bertemu dengan Capres berambut putih itu. Menyapa, bersalaman dan berswafoto. Namun, oleh Ganjar ditraktir makan siang.

“Tadi disuruh makan sama Pak Ganjar. Ditraktir semuanya,” paparnya.