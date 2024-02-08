Mahfud MD Sebut Kampanye Akbar di Banyuwangi Wujud Denyut Kehidupan

BANYUWANGI - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024) merupakan bentuk denyut kehidupan.

Mahfud yakin, ke depannya bersama pasangannya, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo akan lebih baik.

“Kampanye hari ini menunjukkan bahwa denyut kehidupan masyarakat lebih banyak bersama Ganjar dan Mahfud yang keluar dari hati nurani,” kata Mahfud kepada media di RTH Maron, Kamis (8/2/2024).

Menurut Cawapres Partai Perindo, para pendukung yang berbondong memadati lapangan RTH Maron Genteng ini adalah orang-orang yang punya kekuatan.