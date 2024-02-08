Wujudkan Pemilu Damai, Bhabinkamtibmas Laksanakan Cooling System

RIAU - Rangkaian Pemilu 2024 sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, ditandai dengan sudah berlangsungnya kampanye baik Capres Cawapres maupun calon legislatif di setiap tingkatan yakni caleg tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun tingkat pusat.

Polsek Mandau terus melakukan sosialisasi Cooling System termasuk di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kapolsek Mandau melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Pematang Pudu juga menyampaikan pesan-pesan upaya cooling system kepada masyarakat Kelurahan Pematang Pudu agar mendukung upaya terciptanya Pemilu 2024 yang aman dan damai.

"Kami berharap seluruh masyarakat termasuk warga Kelurahan Pematang Pudu berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai, dengan datang ke TPS pada tgl 14 Feb 2024,” ujar Kapolsek Mandau Kompol Hairul, Kamis (8/2/2024).

“Jangan sampai golput, tetap menjaga keharmonisan dengan keluarga , tetangga atau warga sekitar meskipun pilihan berbeda serta tidak terpengaruh dengan berita hoaks,"pungkasnya.