Pesta Rakyat di Magelang, Ganjar: Pokoknya I Love You

MAGELANG – Pesta Rakyat Sahabat Ganjar yang dilaksanakan di Magelang berhasil membuat decak kagum Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran derasnya hujan tidak menyurutkan semangat para pendukungnya yang hadir di Lapangan Bola tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Ganjar pun memuji keberanian pendukungnya. Meski diguyur hujan, tetapi mereka tetap setia menampakkan dirinya di depan hadapan Ganjar. Tidak sedikit dari mereka bahkan kompak meneriaki “Ganjar Presiden Rakyat” kepadanya.

Karena itu, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengajak kepada para pendukungnya untuk terus menggalang dukungan karena waktu pencoblosan pemilu sudah tinggal menghitung hari.

“Hujan saja rame terus, pasti ini relawan militan semuanya. Saya titip pesan, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan lupa coblos nomor?,” kata Ganjar, di Magelang, Rabu (7/2/2024).

“Tiga,” jawab masyarakat secara serentak.

Tidak lupa, Ganjar juga mengajak kepada seluruh pendukungnya dalam acara Pesta Rakyat Sahabat Ganjar untuk terus kompak, walaupun situasi semakin memanas menjelang hari pencoblosan. Oleh karena itu Ganjar juga meminta agar pendukung dan simpatisan Ganjar-Mahfud merapatkan barisan.

“Yuk kita kompak semua. Pokoknya I Love You,” ucap Ganjar.