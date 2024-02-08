Pesta Rakyat Dipadati Puluhan Ribu Warga: Pokoke Klaten Menang Total Buat Ganjar

KLATEN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo antusias menghadiri acara Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka, Delangu Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (7/2/2023) malam.

Puluhan ribu warga dari Klaten, Yogyakarta, Sragen, Solo, Sukoharjo dan sekitarnya berbondong-bondong ke acara tersebut.

Selain ingin bertemu Ganjar, mereka juga ingin bersenang-senang dengan menyaksikan penampilan NDX AKA, Souljah dan artis-artis lainnya. Sejak sore hari, lokasi lapangan sudah penuh sesak. Meski lapangan becek usai hujan lebat, namun warga tetap antusias bergoyang bersama.

"Pak Ganjar ganteng tenan, pokoke Klaten menang total buat Pak Ganjar," teriak warga.

"Ganjar presiden rakyat," ungkap warga lainnya.

Ganjar dengan ramah menyapa dan menyalami warga. Ia begitu semangat meski seharian berkeliling ke beberapa tempat seperti Grobogan dan Magelang dan berakhir ke Klaten.

"Klaten top tenan. Inilah pesan damai yang kita sampaikan. Yang penting damai, senang, terhibur dan tidak perlu jotos-jotosan. Kita berikan ruang pada mereka yang jago dalam berkesenian untuk berekspresi," ucap Ganjar.

Dalam kesempatan itu Ganjar menitipkan beberapa pesan. Ia meminta semua pendukung Ganjar berada dalam satu barisan yang sama.

Ganjar juga mengajak puluhan ribu warga mengacungkan salam metal. Tidak hanya simbol untuk 03, Ganjar menjelaskan makna salam tersebut yakni berarti ‘aku sayang kamu’ dalam bahasa isyarat.

"Kalau bagi penyandang disabilitas, salam metal ini memiliki makna I Love You. Maka, buat panjenengan I Love You Full," ujar Ganjar.