Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesta Rakyat Dipadati Puluhan Ribu Warga: Pokoke Klaten Menang Total Buat Ganjar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |03:57 WIB
Pesta Rakyat Dipadati Puluhan Ribu Warga: <i>Pokoke</i> Klaten Menang Total Buat Ganjar
Ganjar Pranowo di Klaten (Foto: istimewa)
A
A
A

 

KLATEN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo antusias menghadiri acara Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka, Delangu Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (7/2/2023) malam.

Puluhan ribu warga dari Klaten, Yogyakarta, Sragen, Solo, Sukoharjo dan sekitarnya berbondong-bondong ke acara tersebut.

Selain ingin bertemu Ganjar, mereka juga ingin bersenang-senang dengan menyaksikan penampilan NDX AKA, Souljah dan artis-artis lainnya. Sejak sore hari, lokasi lapangan sudah penuh sesak. Meski lapangan becek usai hujan lebat, namun warga tetap antusias bergoyang bersama.

"Pak Ganjar ganteng tenan, pokoke Klaten menang total buat Pak Ganjar," teriak warga.

"Ganjar presiden rakyat," ungkap warga lainnya.

Ganjar dengan ramah menyapa dan menyalami warga. Ia begitu semangat meski seharian berkeliling ke beberapa tempat seperti Grobogan dan Magelang dan berakhir ke Klaten.

"Klaten top tenan. Inilah pesan damai yang kita sampaikan. Yang penting damai, senang, terhibur dan tidak perlu jotos-jotosan. Kita berikan ruang pada mereka yang jago dalam berkesenian untuk berekspresi," ucap Ganjar.

Dalam kesempatan itu Ganjar menitipkan beberapa pesan. Ia meminta semua pendukung Ganjar berada dalam satu barisan yang sama.

Ganjar juga mengajak puluhan ribu warga mengacungkan salam metal. Tidak hanya simbol untuk 03, Ganjar menjelaskan makna salam tersebut yakni berarti ‘aku sayang kamu’ dalam bahasa isyarat.

"Kalau bagi penyandang disabilitas, salam metal ini memiliki makna I Love You. Maka, buat panjenengan I Love You Full," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement