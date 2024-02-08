Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gegara Kotoran Kucing, Anak Pidanakan Ayah, Jaksa: Sudah Upayakan Restorative Justice

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:06 WIB
Gegara Kotoran Kucing, Anak Pidanakan Ayah, Jaksa: Sudah Upayakan Restorative Justice
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tegal telah berupaya menyelesaikan konflik antara ZA (70) dan anaknya, KT (40), melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Upaya tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, dan kasus ini akhirnya diajukan ke pengadilan.

Menurut Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Tegal, Priyo Sayogo, upaya perdamaian telah dimulai sejak Kejari menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian. Proses mediasi restorative justice dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Begitu SPDP masuk, kami langsung berupaya melakukan mediasi melalui restorative justice dengan menghubungi pihak pelapor, KT, dan juga kepada terlapor, ayahnya," kata Priyo dalam keterangannya dikutip Kamis (8/2/2024).

Dalam laporan yang diajukan, KT menuding ZA melanggar Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Latar belakang perselisihan ini muncul dari ketidakpuasan ZA terhadap perilaku KT yang dinilai tidak memadai dalam membersihkan kotoran kucing. KT tidak juga tidak terima ditegur ZA.

Priyo mengungkapkan bahwa KT menolak tawaran perdamaian dari Kejari Kota Tegal dengan alasan kondisi psikisnya yang traumatik. Sehingga, ia enggan berhadapan langsung dengan ZA.

"Karena kondisi korban mengalami trauma psikis sehingga tidak ingin bertemu dengan terdakwa secara langsung," ujarnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kejaksaan wajib melanjutkan perkara ke pengadilan setelah mediasi tidak berhasil. Sehingga sidang perdana perkara tersebut telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Tegal Kelas IA pada Rabu 31 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152080/kdrt-e8JA_large.jpg
Sadis, Sopir Angkot Aniaya Istri hingga Babak Belur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement