4 Fakta Kawanan Garong Rampok SPBU di Kediri, Penjaga Disekap hingga Dianiaya

KAWANAN garong menyatroni sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di jalan raya wilayah Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu 7 Februari 2024 dini hari. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penjaga SPBU Disekap

Kapolsek Ngancar Polres Kediri AKP Kardi Kukuh mengatakan, kejadian itu para pelaku menyekap dan menganiaya seorang penjaga SPBU.

“Menurut keterangan saksi korban, pelaku kurang lebih 5 orang,” ujar Kardi.

Para pelaku diketahui mengenakan penutup muka sejenis cadar. Mereka diduga masuk dengan melompati pagar belakang area SPBU. Begitu di dalam area, mereka menyelinap ke ruangan melalui jendela.

“Kebetulan jendela saat itu tidak terkunci,” terang Kardi Kukuh.

2. Uang Rp35 Juta Raib

Para pelaku berhasil menggondol uang tunai Rp35 juta dan langsung bergegas pergi. “Para pelaku pergi lewat pintu depan SPBU,” kata Kardi Kukuh.