Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Kawanan Garong Rampok SPBU di Kediri, Penjaga Disekap hingga Dianiaya

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |05:05 WIB
4 Fakta Kawanan Garong Rampok SPBU di Kediri, Penjaga Disekap hingga Dianiaya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KAWANAN garong menyatroni sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di jalan raya wilayah Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu 7 Februari 2024 dini hari. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penjaga SPBU Disekap

 

Kapolsek Ngancar Polres Kediri AKP Kardi Kukuh mengatakan, kejadian itu para pelaku menyekap dan menganiaya seorang penjaga SPBU.

“Menurut keterangan saksi korban, pelaku kurang lebih 5 orang,” ujar Kardi.

Para pelaku diketahui mengenakan penutup muka sejenis cadar. Mereka diduga masuk dengan melompati pagar belakang area SPBU. Begitu di dalam area, mereka menyelinap ke ruangan melalui jendela.

“Kebetulan jendela saat itu tidak terkunci,” terang Kardi Kukuh.

2. Uang Rp35 Juta Raib

Para pelaku berhasil menggondol uang tunai Rp35 juta dan langsung bergegas pergi. “Para pelaku pergi lewat pintu depan SPBU,” kata Kardi Kukuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177478//penculikan-Rb5T_large.jpg
Cerita Korban Lolos dari Penyekapan di Tangsel, Kabur saat Pelaku Tertidur Lelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177144//penjara_pelaku_penyekapan_di_tangsel-Q7Jy_large.jpg
Polisi Beberkan Peran 9 Pelaku Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177133//penangkapan_pelaku_penyekapan-kZGs_large.jpg
9 Orang Ditangkap Terkait Dugaan Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051//penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement