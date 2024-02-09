Menlu AS Tegaskan Operasi Militer Israel ke Rafah Harus Utamakan Keselamatan Warga Sipil

Menlu AS Antony Blinken tegaskan serangan Israel ke Rafah harus utamakan keselamatan warga sipil (Foto: EPA)

RUSIA - Berbicara di kota Tel Aviv, Israel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan setiap operasi militer yang dilakukan Israel harus mengutamakan warga sipil dan ini terutama berlaku dalam kasus Rafah.

Washington mengirimkan sekitar USD3,8 miliar bantuan militer ke Israel setiap tahun. Ini menjadikan negara tersebut sebagai penerima dana terbesar di dunia.

Seperti diketahui, pada Selasa (6/2/2024), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan pasukan untuk bersiap beroperasi di Rafah dan bahwa kemenangan total Israel atas Hamas hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Emad, 55, ayah dari enam anak yang mengungsi di Rafah setelah meninggalkan rumahnya di tempat lain, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters mengatakan ketakutan terbesarnya adalah serangan darat yang tidak dapat dihindarkan lagi.

“Kami membelakangi pagar [perbatasan] dan menghadap ke Mediterania,” katanya.

"Kemana kita harus pergi?,” lanjutnya.

Sekitar 1.300 orang tewas dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, menurut pejabat Israel.