INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sandiaga Hadiri Senam Sehat dan Bazar Sembako Murah di Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:12 WIB
Sandiaga Hadiri Senam Sehat dan Bazar Sembako Murah di Bandung
Dewan Pakar Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Sandiaga Uno menghadiri acara senam sehat dan bazar sembako murah di Bela Futsal Taman Holis, Kota Bandung, Jumat (9/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga mengatakan, menjelang hari pencoblosan, pihaknya ingin memastikan jika warga Kota Bandung bisa kembali memberikan suaranya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kami di hari-hari terakhir menuju 14 Februari, memastikan Kota Bandung bisa kembali memberikan suaranya kepada PPP," ucap Sandiaga.

Sandiaga menyebut, saat ini, masyarakat Kota Bandung mengeluhkan mahalnya harga sembako dan sulitnya mencari kerja. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan program sembako murah hingga program UMKM 17 juta lapangan pekerjaan.

"Karena apa yang dikeluhkan masyarakat Kota Bandung harga sembako mahal, ini kita ada program sembako murah, nyari kerja susah, kita punya program UMKM 17 juta lapangan pekerjaan, hingga nyari kerja mudah," katanya.

Sandiaga mengungkapkan, PPP terus berkomitmen untuk terus mengedepankan politik amal ma’ruf nahin munkar.

"Dan tentunya dengan komitmen PPP untuk Islam Rohmatan Lilalamin, maka kita kedepankan politik amal ma’ruf nahin munkar sehingga kita bisa mencapai hidup berkah bersama ka’bah," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
