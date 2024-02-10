Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024, Masyarakat Papua Dihimbau Jaga Kamtibmas

Edy Siswanto , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:11 WIB
Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024, Masyarakat Papua Dihimbau Jaga Kamtibmas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAYAPURA - Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak baik Legislatif dan Presiden menyisakan hitungan hari jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, seluruh komponen masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga situasi aman dan damai di Papua.

Hal itu disampaikan Kepala Suku di wilayah Mamta - Keerom khususnya Manammanangi, Agustinus Kress. Ia menghimbau kepada seluruh rakyat Papua khususnya diwilayah perbatasan Arso Timur.

"Mari kita merayakan pesta demokrasi memilih dengan hati yang lemah lembut, rendah hati penuh dengan kasih dan damai," ujar Agustinus kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).

Lebih lanjut dikatakan, dalam waktu empat hari ke depan bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Maka itu, dia juga berharap seluruh masyarakat Papua menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Oleh karena itu saya mengajak semua rakyat di wilayah perbatasan untuk kita menjaga kondusivitas, mari kita menjaga damai, aman, dan sejuk pada pesta demokrasi pada 14 Februari," bebernya.

"Pilih Wakil rakyat baik legislatif maupun Presiden sesuai hati nurani masing-masing untuk pembangunan Indonesia dan Papua ini," pungkasnya.

(Awaludin)

      
