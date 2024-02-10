Ini Pesan Mahfud untuk Masyarakat di Masa Tenang Pemilu 2024

SOLO - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD memberikan pesan kepada masyarakat di masa tenang Pemilu 2024 yang jatuh pada tanggal 11-13 Februari 2024.

Mahfud mengatakan, bahwa masa tenang Pemilu itu untuk berkontemplasi untuk memilih yang terbaik bukan berdasarkan emosi.

“Pesan khusus kepada seluruh rakyat Indonesia, masa tenang itu masa berkontemplasi untuk memilih yang terbaik bukan yang berdasar emosi dan promosi-promosi yang mungkin banyak yang dilebih-lebihkan,” kata Mahfud kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Bagi Cawapres Ganjar Pranowo itu, masa tenang merupakan waktu bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik kedepannya.