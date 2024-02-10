Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ini Pesan Mahfud untuk Masyarakat di Masa Tenang Pemilu 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:47 WIB
Ini Pesan Mahfud untuk Masyarakat di Masa Tenang Pemilu 2024
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

SOLO - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD memberikan pesan kepada masyarakat di masa tenang Pemilu 2024 yang jatuh pada tanggal 11-13 Februari 2024.

Mahfud mengatakan, bahwa masa tenang Pemilu itu untuk berkontemplasi untuk memilih yang terbaik bukan berdasarkan emosi.

“Pesan khusus kepada seluruh rakyat Indonesia, masa tenang itu masa berkontemplasi untuk memilih yang terbaik bukan yang berdasar emosi dan promosi-promosi yang mungkin banyak yang dilebih-lebihkan,” kata Mahfud kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Bagi Cawapres Ganjar Pranowo itu, masa tenang merupakan waktu bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik kedepannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement