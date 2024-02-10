Pendukung Ganjar-Mahfud Dihajar dan Ditekan, Megawati Ingatkan Ketegaran Bung Karno

SOLO - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengajak warga Solo untuk memenangkan paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024) bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Megawati berjanji akan mengajak warga Solo Raya berpesta besar jika Ganjar-Mahfud jadi Presiden dan wakil Presiden.

Megawati menyampaikan Pemilu merupakan proses untuk mencari pemimpin yang benar. Dan Presiden Kelima RI itu menganggap hanya Ganjar-Mahfud yang bisa memimpin Indonesia dibanding kandidat lainnya.

"Pemimpin yang benar, siapa itu?" tanya Megawati yang disambut kompak lautan massa dengan meneriakkan Ganjar-Mahfud.

Atas tanggapan pendukung itu, Megawati meminta pendukungnya itu agar tidak berbohong dengan memilih paslon lain.

"Kalau bohong sama ibu lalu bagaimana? Sebuah janji, sebuah janji artinya kamu juga berjanji kepada yang di atas, kepada siapa? Kepada Allah SWT, karena kita sudah diberi kesempatan dengan pemilu ini untuk memilih pemimpin terbaik supaya bisa yang namanya Indonesia baik, rakyatnya dicintai," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno itu juga menyampaikan rasa pilunya ketika ada pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali dihajar oleh oknum.

"Sampai anak itu saya lihat di rumah sakit pada bonyok mulutnya. Iyalah kayak gitu, terus mau dipilih orang, e, ya, ora usah," tegas Megawati.