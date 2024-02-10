Ketua TPN: Insya Allah Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

SEMARANG - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengaku yakin bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 itu bisa menang satu putaran di Pilpres 2024.

Arsjad meyakini hal itu didukung dengan tingginya animo pendukung selama Hajatan Rakyat yang berlangsung di Solo dan Semarang, Jawa Tengah.

“Insya Allah, Insya Allah, bukan aja putaran kedua. Mungkin kalian kalau semua mengatakan bisa satu orang, kita juga bisa satu orang dong,” kata Arsjad Rasjid kepada wartawan di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Sabtu (10/2/2024).

Kendati begitu, Arsjad menegaskan bahwa yang paling penting adalah ketika pencoblosan yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Ia menegaskan bahwa proses pencoblosan itu harus dijaga.

“Bahwa yang paling penting adalah bagaimana proses ini harus berjalan dengan jujur, dengan adil, memastikan bahwa tadi, bahwa pemilu ini sehat bahwa ini demokrasi harus kita jaga,” ujarnya.

“Suara-suara dari kampus sudah ada, ini adalah bagian daripada suara dimana marilah kita menjaga demokrasi di Indonesia sama-sama,” jelasnya.

Sebagai informasi, pasangan Ganjar-Mahfud MD menghadiri Hajatan Rakyat di Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan kepada seluruh pendukung dan simpatisan Ganjar-Mahfud untuk menang total di Pemilu 14 Februari 2024 nanti.

Hal itu Ganjar sampaikan dalam sambutannya di kampanye akbar Ganjar-Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat di Benteng Banteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

"Tiga memberikan pesan makna yang mendalam. Tiga adalah nomor Ganjar-Mahfud, kita taat sama Tuhan, kita patuh terhadap hukum, dan kita selalu loyal pada kehendak rakyat, dan kita juga harus metal, menang total," kata Ganjar.