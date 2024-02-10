Kampanye Terakhir, Puan: Terima Kasih Para Guru Besar yang Ikut Kawal Pemilu

SOLO - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan rasa terima kasih kepada para guru besar, civitas akademika hingga kalangan mahasiswa yang ikut menjaga pesta demokrasi lima tahunan sekali ini tetap berlangsung netral.

Hal itu disampaikan Puan dalam acara Hajatan Rakyat di Lapangan Simpang Lima, Semarang (10/2/2024).

"Sekarang kita ingin yang ada di sini harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika seluruh indonesia, kepada rektor-rektor seluruh Indonesia, dosen-dosen, adik-adik, mahasiswa kita yang saat ini berjalan bersama dengan kita utk membuat pesta demokrasi netral, adil, jujur dan hak rakyat adalah sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Puan.