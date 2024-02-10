Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kampanye Terakhir, Puan: Terima Kasih Para Guru Besar yang Ikut Kawal Pemilu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:56 WIB
Kampanye Terakhir, Puan: Terima Kasih Para Guru Besar yang Ikut Kawal Pemilu
Kampanye Ganjar-Mahfud di Semarang (Foto: Danandaya Arya)
A
A
A

 

SOLO - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan rasa terima kasih kepada para guru besar, civitas akademika hingga kalangan mahasiswa yang ikut menjaga pesta demokrasi lima tahunan sekali ini tetap berlangsung netral.

Hal itu disampaikan Puan dalam acara Hajatan Rakyat di Lapangan Simpang Lima, Semarang (10/2/2024).

"Sekarang kita ingin yang ada di sini harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika seluruh indonesia, kepada rektor-rektor seluruh Indonesia, dosen-dosen, adik-adik, mahasiswa kita yang saat ini berjalan bersama dengan kita utk membuat pesta demokrasi netral, adil, jujur dan hak rakyat adalah sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Puan.

Halaman:
1 2
      
