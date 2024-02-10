Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kampanye Terakhir, Ganjar-Mahfud: Kita Punya Rasa, Pendirian, dan Pikiran Bawa Indonesia Lebih Maju

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:51 WIB
Kampanye Terakhir, Ganjar-Mahfud: Kita Punya Rasa, Pendirian, dan Pikiran Bawa Indonesia Lebih Maju
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Dok/Ayu Utami)
A
A
A

 

SEMARANG - Calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengakhiri masa kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024).

Jelang Minggu tenang, paslon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga menyampaikan pernyataan kepada penonton yang hadir.

Ganjar menyatakan pasangan nomor urut tiga itu akan selalu mendahulukan rasa, prinsip, dan kerja keras untuk lebih memajukan Indonesia.

Lalu, Ganjar mengatakan ia bersama Mahfud MD meminta maaf kepada semua pihak dalam masa kampanye Pemilu 2024, apabila ada salah ucap atau tindak.

“Ganjar-Mahfud minta maaf jika selama proses ini berjalan ada yang sakit hati, ada yang tidak berkenan, sungguh-sungguh kami minta maaf,” ungkap Ganjar di penghujung kampanye akbar di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

Telusuri berita news lainnya
