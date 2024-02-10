Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JATENG

Yenny Wahid Sebut 1 Juta Orang Ikut Kampanye Terakhir Ganjar-Mahfud

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:47 WIB
Yenny Wahid Sebut 1 Juta Orang Ikut Kampanye Terakhir Ganjar-Mahfud
Yenny Wahid (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

SEMARANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid mengatakan kampanye terakhir di Solo dan Semarang, Jawa Tengah, punya animo dukungan yang luar biasa.

Yenny menyebut bukan ratusan ribu pendukung saja yang tumpah ruah di Hajatan Rakyat hari ini, Sabtu (10/2/2024), bisa jadi 1 juta orang.

“Dimulai dengan kirabnya dan banyak sekali ratusan ribu orang tumpah ruah, mungkin bisa setengah juta orang sendiri ya, tumpah ruah dari Solo. Kalau bergabung dengan Semarang mungkin bisa sejuta orang sendiri yang sudah datang bergabung dan memudian ingin ikut Hajatan Rakyat,” jelas Yenny usai Hajatan Rakyat Semarang, Sabtu (10/2/2024).

