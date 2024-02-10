Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kampanye Akbar di Semarang, Momen Hangat Ganjar Nyanyi Bareng Anak-Istri Sambil Berpelukan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:30 WIB
Kampanye Akbar di Semarang, Momen Hangat Ganjar Nyanyi Bareng Anak-Istri Sambil Berpelukan
Ganjar Pranowo kampanye bersama anak istri di Semarang, Jawa Tengah (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menutup hari terakhir kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024). Dalam kampanye itu, terdapat moment kehangatan saat Ganjar bernyanyi bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti dan anak tercintanya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Momen itu terjadi saat Group Band Slank menyanyikan lagu Terlalu Manis di atas panggung menutup kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Semarang. Disitu, tampak Ganjar bernyanyi bersama istri dan anaknya.

Siti Atikoh tampak memegang sebuah mik menyangikan lagu Terlalu Manis mengikuti lantunan yang dinyanyikan Slank. Sedangkan Alam Ganjar tampak memegang gitas mengiringi musik lagu tersebut.

Ganjar pun berada di tengah-tengah keduanya sambil memeluk keduanya yang berada di samping kanan dan kirinya. Ketiganya tampak bernyanyi bersama diatas panggung yang sama dengan Group Band Slank.

Adapun kampanye akbar Ganjar-Mahfud tersebut bisa pula disaksikan oleh masyarakat Indonesia melalui siaran langsung di Youtube. Salah satunya disiarkan oleh Channel Youtube Learn X.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement