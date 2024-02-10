Kampanye Akbar di Semarang, Momen Hangat Ganjar Nyanyi Bareng Anak-Istri Sambil Berpelukan

Ganjar Pranowo kampanye bersama anak istri di Semarang, Jawa Tengah (Foto: Ari Sandita)

JAKARTA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menutup hari terakhir kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024). Dalam kampanye itu, terdapat moment kehangatan saat Ganjar bernyanyi bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti dan anak tercintanya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Momen itu terjadi saat Group Band Slank menyanyikan lagu Terlalu Manis di atas panggung menutup kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Semarang. Disitu, tampak Ganjar bernyanyi bersama istri dan anaknya.

Siti Atikoh tampak memegang sebuah mik menyangikan lagu Terlalu Manis mengikuti lantunan yang dinyanyikan Slank. Sedangkan Alam Ganjar tampak memegang gitas mengiringi musik lagu tersebut.

Ganjar pun berada di tengah-tengah keduanya sambil memeluk keduanya yang berada di samping kanan dan kirinya. Ketiganya tampak bernyanyi bersama diatas panggung yang sama dengan Group Band Slank.

Adapun kampanye akbar Ganjar-Mahfud tersebut bisa pula disaksikan oleh masyarakat Indonesia melalui siaran langsung di Youtube. Salah satunya disiarkan oleh Channel Youtube Learn X.

(Arief Setyadi )