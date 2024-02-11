Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Hijaber Cantik Bernama Dot Com Ajak Milenial Pilih Calon Pemimpin Visioner dan Jangan Golput

Agus Ismanto , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |08:24 WIB
Hijaber Cantik Bernama Dot Com Ajak Milenial Pilih Calon Pemimpin Visioner dan Jangan Golput
Hijaber Cantik Dot Com/Foto: MNC Portal
GRESIK - Satu keluarga yang memiliki nama unik yakni dot com, di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, siap menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan Pemilu 2024 mendatang.

“Selain wujud kepedulian kepada bangsa dan negara, juga untuk menentukan figur calon pemimpin masa depan yang visioner memahami kebutuhan dan memberikan keteladanan bagi generasi muda,” ujar Salsabila Shofwah Alamak Dot Com, dikutip, Minggu (11/2/2024).

Salsabila Shofwah Alamak Dot Com, menambahkan, menggunakan hak pilih pada pemilu, merupakan sebagai wujud kepedulian generasi muda kepada bangsa dan negaranya.

“Dengan menggunakan hak pilih, maka generasi muda turut berpartisipasi menentukan figur calon pemimpin masa depan yang visioner, memahami kebutuhan, dan memberikan keteladanan bagi generasi muda,” ujarnya.

Dia juga mengajak generasi muda tidak golput di Pemilu 2024. Pasalnya informasi semua pasangan calon sudah lengkap dan mudah diakses melalui berbagai media.

