Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polres Pelalawan Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu, Sempat Terkendala Kapal Kandas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:46 WIB
Polres Pelalawan Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu, Sempat Terkendala Kapal Kandas
Distribusi logistik pemilu (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto hadiri pelepasan distribusi logistik Pemilu serentak 2024, menuju kecamatan se-Kabupaten Pelalawan di GOR Tengku Pangeran. Untuk kali ini distribusi logistik dari KPU ke delapan Kecamatan.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto menyampaikan, pendistribusian logistik KPU Pelalawan pada hari ini menuju delapan wilayah diantaranya adalah Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui,Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Kerumutan.

Dimana pada hari sebelumnya distribusi logistik KPU sudah sampai dengan selamat ke kecamatan tujuan, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Teluk Meranti. Jumlah Kotak suara yang didistribusikan untuk dua kecamatan tersebut sebanyak 580 kotak suara.

"Namun ada sedikit kendala pada saat pendistribusian menuju dua Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar, pada saat akan menempuh jalur air. Kapal yang akan membawa logistik KPU mengalami kandas pada saat akan menyebrang. Pada akhirnya untuk bisa menyebrang, kapal pembawa logistik dibantu menggunakan alat berat (eskavator)," kata Suwinto kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement