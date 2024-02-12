Polres Pelalawan Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu, Sempat Terkendala Kapal Kandas

PEKANBARU - Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto hadiri pelepasan distribusi logistik Pemilu serentak 2024, menuju kecamatan se-Kabupaten Pelalawan di GOR Tengku Pangeran. Untuk kali ini distribusi logistik dari KPU ke delapan Kecamatan.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto menyampaikan, pendistribusian logistik KPU Pelalawan pada hari ini menuju delapan wilayah diantaranya adalah Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui,Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Kerumutan.

BACA JUGA: Segini Rincian Anggaran per TPS Pemilu 2024

Dimana pada hari sebelumnya distribusi logistik KPU sudah sampai dengan selamat ke kecamatan tujuan, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Teluk Meranti. Jumlah Kotak suara yang didistribusikan untuk dua kecamatan tersebut sebanyak 580 kotak suara.

"Namun ada sedikit kendala pada saat pendistribusian menuju dua Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar, pada saat akan menempuh jalur air. Kapal yang akan membawa logistik KPU mengalami kandas pada saat akan menyebrang. Pada akhirnya untuk bisa menyebrang, kapal pembawa logistik dibantu menggunakan alat berat (eskavator)," kata Suwinto kepada wartawan, Senin (12/2/2024).