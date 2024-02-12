Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau Pastikan Kesiapan Pemilu di Pulau Terluar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:50 WIB
Kapolda Riau Pastikan Kesiapan Pemilu di Pulau Terluar
Kapolda Riau, Irjen M. Iqbal cek persiapan TPS (foto: dok ist)
PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu tahun 2024, dengan turun langsung memeriksa persiapan distribusi logistik Pemilu dan kondisi TPS di Pulau Burung, Kabupaten (Inhil). Senin (12/2/2024).

Dalam kunjungannya ke Pulau Burung, Kapolda Riau meninjau didampingi Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan, Han dan Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Feri Yunaldi,. Kapolda memastikan bahwa personel di bawah komandonya siap mengawal jalannya Pemilu hingga wilayah terluar.

Bersama rombongan Kapolda Riau mengecek TPS 01 Parit 3 Atas Desa Pulau Burung dan persiapan pengamanan. Rombongan kemudian bergeser ke TPS 02 Parit 2 Bawah Desa Pulau Burung. Di Inhil Kapolda mengecek seluruh kesiapan personel.

Dalam kunjungannya Kapolda Riau didampingi para pejabat Waka Polres Inhil dan PJU, Dandim Inhil Letkol Inf Fikky Jati Kuncoro dan anggota.

"Saya harapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang," ujarnya.

