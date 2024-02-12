Ganjar Makan Malam Bareng Bersama Cak Lontong Usai Nonton Film

SEMARANG - Ganjar Pranowo makan malam bersama Cak Lontong di Resto Sego Bancakan Pawone Simbah di kawasan Kota Lama Semarang, Senin (12/2/2024) malam.

Ganjar diserbu warga dan anak muda yang ingin ngobrol bareng dan sampaikan keluh kesah. Sebelumnya Ganjar menonton film di bioskop yang ada di Pakuwon Mal Yogyakarta.

Kedatangan Ganjar membuat banyak warga yang berada di lokasi kaget. Ia tidak mengira jika mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu santap malam di resto yang menyajikan masakan desa itu.

Ganjar pun langsung mengambil menu prasmanan nasi liwet, lele mangut, dan petai. Kemudian duduk satu meja dengan Cak Lontong. Kontan, pelanggan yang lain pun mendekat, memilih mencari meja dekat dengan Ganjar.

Usai santap makan malam, tanpa direncanakan warga satu per satu menyampaikan keluh kesahnya. Tanpa sungkan, mereka menganggap Ganjar adalah orangtuanya sendiri.

Seperti Wiwid, warga Mranggen, Demak yang menyampaikan keinginannya untuk program creative hub yang telah diterapkan di Jawa Tengah bisa dilanjutkan di daerah-daerah di Indonesia.

“Anak muda itu berharap creative hub bisa dibuka di daerah-daerah bukan hanya di kota. Sehingga anak muda di daerah bisa berkembang,” katanya.

Ada lagi Dewi, warga Semarang Utara yang mengaku mengagumi Ganjar sejak masih menjabat Gubernur.

“Saya itu ngefans sama Pak Ganjar sudah lama. Dan hari ini Alhamdulillah bisa ketemu, rasanya senang banget,” paparnya.

Ia menitipkan harapan kepada Capres berambut putih itu untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Dan, menurunkan harga bahan pangan. “Saya ingin ekonomi membaik, harga beras turun,” imbuhnya.