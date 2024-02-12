Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Makan Malam Bareng Bersama Cak Lontong Usai Nonton Film

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |23:38 WIB
Ganjar Makan Malam Bareng Bersama Cak Lontong Usai Nonton Film
Ganjar Pranowo Makan Bareng dengan Cak Lontong
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Pranowo makan malam bersama Cak Lontong di Resto Sego Bancakan Pawone Simbah di kawasan Kota Lama Semarang, Senin (12/2/2024) malam.

Ganjar diserbu warga dan anak muda yang ingin ngobrol bareng dan sampaikan keluh kesah. Sebelumnya Ganjar menonton film di bioskop yang ada di Pakuwon Mal Yogyakarta.

Kedatangan Ganjar membuat banyak warga yang berada di lokasi kaget. Ia tidak mengira jika mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu santap malam di resto yang menyajikan masakan desa itu.

Ganjar pun langsung mengambil menu prasmanan nasi liwet, lele mangut, dan petai. Kemudian duduk satu meja dengan Cak Lontong. Kontan, pelanggan yang lain pun mendekat, memilih mencari meja dekat dengan Ganjar.

Usai santap makan malam, tanpa direncanakan warga satu per satu menyampaikan keluh kesahnya. Tanpa sungkan, mereka menganggap Ganjar adalah orangtuanya sendiri.

Seperti Wiwid, warga Mranggen, Demak yang menyampaikan keinginannya untuk program creative hub yang telah diterapkan di Jawa Tengah bisa dilanjutkan di daerah-daerah di Indonesia.

“Anak muda itu berharap creative hub bisa dibuka di daerah-daerah bukan hanya di kota. Sehingga anak muda di daerah bisa berkembang,” katanya.

Ada lagi Dewi, warga Semarang Utara yang mengaku mengagumi Ganjar sejak masih menjabat Gubernur.

“Saya itu ngefans sama Pak Ganjar sudah lama. Dan hari ini Alhamdulillah bisa ketemu, rasanya senang banget,” paparnya.

Ia menitipkan harapan kepada Capres berambut putih itu untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Dan, menurunkan harga bahan pangan. “Saya ingin ekonomi membaik, harga beras turun,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement