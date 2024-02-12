Beda Dukungan di Pileg, Aliran Air Warga di Pangkep Diputus Timses Caleg

PANGKEP - Akibat beda dukungan pada pemilihan calon anggota DPR RI, aliran air ke rumah salah seorang warga di putus oleh tim sukses.

Kondisi memprihatinkan ini, dirasakan oleh salah seorang warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Warga tersebut bernama Nurmina, di Kampung Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Ia mengaku, aliran air ke rumahnya ini diputus oleh salah seorang tim sukses calon anggota DPR lantaran berbeda pilihan.

Pemutusan aliran air itu berlangsung pagi tadi, setelah sekian lama Nurmina mendapat tekanan untuk beralih dukungan.