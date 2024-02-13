Nonton Film Agak Laen, Ganjar: Ada Kejujuran dan Integritas

YOGYAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengisi masa tenang Pemilu 2024 dengan menonton film Agak Laen di salah satu bioskop di Kota Yogyakarta. Ganjar bersama istrinya Siti Atikoh mengaku terkesan dengan film horor yang dibalut dalam komedi.

Dikatakan Ganjar, film dengan produser Arnest Prakosa ini menampilkan cerita horor yang lucu. Rumah hantu dikemas dengan komedi yang cukup menggelitik. Bahkan istrinya dibuat bimbang antara perasaan takut dan ketawa.

“Menariknya ada teamwork, ada kejujuran ada integritas. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain meski awalnya tidak bermaksud kriminal,” kata Ganjar.

Ketika orang sudah terpojok, maka akan berusaha dan berdoa. Empat tokoh yang menjadi subjek cerita mampu menyampaikan pesan moral di dalamnya. Mereka berjuang realistis untuk memenuhi kebutuhannya.

“Masalah itu ada dan jika bekerja keras dan optimis maka bisa diselesaikan,” kata Ganjar Pranowo.