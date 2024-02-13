Unik, TPS di Langkat Bernuansa Khas Melayu Bak Kesultanan

LANGKAT - Dalam menyambut perayaan demokrasi yang semakin dekat, persiapan telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berinisiatif unik telah diambil oleh warga Desa Pekubuan untuk mempersiapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Salah satu contoh ke unikan ini telah diambil pada TPS 13 dimana warga telah membuat dekorasi nuansa melayu, pernak-pernik dengan janur dan bunga di sekeliling lokasi TPS dan juga bernuansa kuning sehinga mempercantik lokasi TPS tersebut, memberikan sentuhan budaya yang khas melayu langkat.

Konsep ini diambil karena Tanjungpura dulunya salah satu lokasi bekas Kesultanan Langkat sehinga masyarakat setempat mempersiapkan TPS tersebut bernuansa melayu, agar lebih unik dan menarik.