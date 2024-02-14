Diaspora di AS Sebut Pemilu 2024 Berlangsung Aman dan Lancar

Diaspora di AS sebut pemilu 2024 berjalan lancar dan aman di AS (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung aman, lancar, dan kondusi di Amerika Serikat (AS). Secara keseluruhan, warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di AS antusias memberikan suara mereka di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan.

Diapora di Austin, AS, Emil Harsa nengatakan di Austin terdapat 535 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang datang sekitar 20% yakni 127 suara.

“Yang saya lihat DPT kebanyakan yang daftar enggak banyak. Jadi pakai data 2019. Ada beberapa nama yang belum diperbarui, jadi masih ada nama orang yang sudah meninggal,” terangnya, di acara Debar COD melalui Zoom.

Dia menjelaskan karena pendaftaran DPT terbilang sedikit, sehingga antisipasinya juga tidak terlalu besar.

Surat suara yang tersisa masih dalam kondisi disegel sudah dikirim kembali ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Houston. Nantinya suarat suara ini ditujukan untuk antisipasi DPT yang akan memakai surat suara tersebut.

Bagi para pendatang baru di Austin yang hendak mencoblos, Emil mengatakan para pemilih boleh datag ke TPS satu jam terakhir sebelum pencoblosan selesai. Nantinya mereka harus mengecek nama mereka di DPT online. Jika nama mereka terdaftar, mereka bisa mencoblos. Namun jika tidak ada, aka nada proses selanjutnya yang harus diikuti.

“Di Austin ini tidak terlalu banyak yang ikut memilih, jadi saya tidak melihat ada hal yang aneh saat pencoblosan,” terangnya.