Viral Ganjar-Mahfud Raih Suara Tinggi di Luar Negeri, Netizen : Pemilihnya Suara Jujur Rakyat Indonesia!

Ganjar-Mahfud raih suara tinggi di luar negeri, netizen: pemilihnya suara jujur rakyat Indonesia (Foto: X)

JAKARTA - Baru-baru ini viral hasil Exit Poll Pilpres 2024 yang dirilis Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) Jerman menunjukkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawaprs) nomor urut 03 Ganjar-Mahfud unggul jauh dari paslon nomor urut 01 maupun 02.

Hasil exit poll dari PPLN Jerman itu turut diunggah akun X @hannajoe20 dan berujung viral. Pasalnya, tak seperti hasil dari sejumlah lembaga surveri di Indonesia, di sana, Ganjar-Mahfud justru meraih perolehan suara yang cukup tinggi hingga 42 persen.

Ganjar-Mahfud berhasil mengalahkan paslon nomor urut 02 yang hanya meraih perolehan suara sebesar 22 persen, dan paslon nomor urut 01 sebesar 32 persen.

“Terimakasih PPLN Frankfurt,” tulis akun X tersebut.

Seperti diketahui, pemungutan suara telah dilaksanakan terlebih dulu bagi warga Negara Indonesia (WNI) di berbagai negara di luar negeri.

Salah satunya di Jerman. Di sana, WNI menyalurkan hak pilihnya pada Sabtu (10/2/2024), di beberapa TPS yang telah ditetapkan, seperti TPS Berlin, TPS Hamburg, dan TPS Frankfurt.

Postingan hasil perolehan suara Ganjar-Mahfud yang sukses ungguli paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 itu lantas banjir komentar dari netizen.

Banyak yang menilai, bahwa WNI alias pemilih di luar negeri justru banyak yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih. Salah satunya, dengan mengerti betul rekam jejak serta kritis terhadap masing-masing paslon.