HOME NEWS NUSANTARA

Warga Kota Waisai Raja Ampat Mulai Berdatangan Jalani Pemungutan Suara di TPS

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |07:27 WIB
Warga Kota Waisai Raja Ampat Mulai Berdatangan Jalani Pemungutan Suara di TPS
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Kota Waisai salah satu distrik berada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya begitu antusias melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) serta pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres) digelar secara serentak pada 14 Februari 2024.

"Masyarakat di Raja Ampat sendiri telah bersiap untuk menyambut pesta demokrasi, dimana mereka terlihat berbondong-bondong sudah mulai berdatangan ke TPS khususnya di Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat," laporan Chanry Andrew Suripatty, Jurnalis iNews Media Group langsung di Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya," Rabu (14/2/2024).

Ia menjelaskan, persiapan pendistribusian logistik kesejumlah TPS tengah berlangsung sehingga pencoblosan bakal dimulai sekitar Pukul 07.30 WIT.

"Persiapan pemilu 2024 telah berlangsung pendistribusian dari kantor ke distrik TPS TPS berjumlah 24 TPS di kota Waisai saat ini tengah di salurkan diperkirakan segera dilaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS akan dimulai serentak Pukul 07.30 WIT," jelas Chandy.

Diketahui, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menjadi agenda besar di Indonesia dengan pemilihan legislatif (Pileg), serta pemilihan presiden (Pilpres).

Penetapan hari Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

(Awaludin)

      
