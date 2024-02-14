Indonesia Timur Siap Memulai Pencoblosan Pemilu 2024

JAKARTA - Masyarakat di wilayah Indonesia Timur kebagian lebih dulu mencoblos di Pemilu 2024 ini. Salah satunya adalah masyarakat Ambon, Maluku.

Pantauan iNews Media Group di Ambon, persiapan sudah rampung dan menunggu masyarakat datang ke TPS.

"Persiapan sudah rampung seluruhnya, tinggal menunggu masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos," lapor Nurdin, jurnalis iNews Media Group dari Ambon, Maluku, Rabu (14/2/2024).

Menurut laporannya, setiap TPS di Ambon sudah siap melakukan pencoblosan Pemilu 2024. Antusiasme warga pun diprediksi akan tinggi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sama seperti di wilayah lain, TPS di wilayah Indonesia Timur pun akan dibuka mulai pukul 07.00 WIB.

"Untuk masyarakat sendiri, antusiasme mereka tinggi untuk memilih presiden dan wakil presiden," ungkap Nurdin.

(Awaludin)