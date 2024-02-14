Anies Baswedan - Gus Imin Unggul di Lapas Sukamiskin

BANDUNG - Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) menang di Lapas Sukamiskin Bandung dengan perolehan 150 suara dari dua TPS yang didirikan.

Untuk diketahui, total warga binaan yang menentukan hak pilihnya di Lapas Sukamiskin berjumlah 326 orang, sekitar 300 narapidana merupakan narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Mengenai jumlah total warga binaan yang menyuarakan hak pilihnya, Lapas Sukamiskin mendirikan dua TPS, yakni TPS 905 dan 906.

Dari dua TPS tersebut, Pasangan AMIN menang dengan perolehan 150 suara, disusul Pasangan Prabowo-Gibran 149, dan Pasangan Ganjar Mahfud 32 suara.