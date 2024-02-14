Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nyoblos di TPS 905 Lapas Sukamiskin, Koruptor Setya Novanto Acungkan Simbol 2 Jari

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:25 WIB
Koruptor Setya Novanto nyoblos di Lapas Sukamiskin (foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Koruptor yang juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto turut menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 ini di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 905 Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, pada Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pantauan, Setya Novanto tampak mengenakan pakaian rapih berwarna hitam dengan memakai jam tangan dan sepatu putih saat mencoblos. Pemilihan di TPS 905 Lapas Sukamiskin ini sudah dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB.

Pria yang akrab dipasa Setnov ini terlihat mengantre terlebih dahulu bersama narapidana lainnya sebelum menuju bilik suara. Di sana, dia terlihat sempat duduk terlebih dahulu di dekat meja petugas KPPS dan sesekali melempar senyum ke arah awal media.

Saat ditanya soal pilihannya, Setnov langsung mengacungkan simbol 2 jari kepada awak media bersama narapidana lainnya. Meski begitu, tak ada sepatah kata pun yang dikatakan oleh Setnov.

Dari bilik suara, Setnov kemudian berjalan kembali masuk ke dalam lapas.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Sukamiskin, Medi mencatat, ada 327 warga binaan yang akan ikut mencoblos pada pemilu kali ini. Dari jumlah tersebut, 287 diantaranya merupakan napi kasus korupsi.

"Dan dari total keseluruhan, kemudian data terakhir ini yang dirilis oleh KPU, seluruh warga binaan kami sudah tercover untuk menjadi pemilih di besok hari," ucap Medi, Selasa (13/2/2024).

