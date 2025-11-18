Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menanggapi isu Setya Novanto (Setnov) kembali masuk struktur partai bergambar beringin itu. Isu ini mencuat setelah Setnov menghadiri peresmian Lapangan Padel dan Pickleball di halaman Graha Golkar, Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Bahlil menegaskan bahwa kehadiran mantan Ketum Golkar itu tidak perlu ditafsirkan sebagai sinyal politik. Kehadiran Setnov kata dia hanya sebagai bagian dari keluarga besar Golkar.

“Itu kan keluarga besar Golkar, jadi biasa saja,” tegas Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Bahlil juga menepis bahwa dalam ada pembicaraan Setnov masuk struktur Partai Golkar. “Nggak ada, nggak ada,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Setya Novanto telah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 16 Agustus 2025.