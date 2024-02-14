Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Dua Orang Saksi Ganjar-Mahfud Dikeroyok Sejumlah Orang di TPS

Sudirman , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:39 WIB
Dua Saksi Ganjar-Mahfud Dikeroyok
MUSI RAWAS - Seorang saksi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD, menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Ironinya dalam kelompok orang yang melakukan pengeroyokan ada oknum petugas tempat pemungutan suara atau (TPS).

Korban diketahui bernama berlian 55 tahun warga Desa Tanah Periuk, Kabupaten Musi Rawas. Beruntung aksi pengeroyokan tersebut cepat dilerai oleh warga dan petugas, kemudian keduanya langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman guna menghidari hal yang tak diinginkan.

“Kejadiannya bermula saat saya menegur salah seorang pemilih di TPS 03 Desa Tanah Periuk,”ujar Berlian, Rabu (14/2/2024).

Saat itu kata dia, salah satu pemilih usai mencoblos lewat pintu masuk, sehingga tangannya diberi tinta dan ditegur olehnya.

Karena tak terima ditegur, pemilih yang diketahui bernama Leo itu memasang raut wajah tak terima kepada korban. “Setelah itu datang Efran rekannya dan terjadi cekcot mulut antara saya dan Efran,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
