HOME NEWS NUSANTARA

Menembus Medan Curam, Polres Rohul Kawal Hasil Rekapitulasi Suara dari TPS Menuju PPK

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:02 WIB
Menembus Medan Curam, Polres Rohul Kawal Hasil Rekapitulasi Suara dari TPS Menuju PPK
Petugas Polres Rohul mengawal hasil rekapitulasi suara dari TPS Menuju PPK (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Polri melakukan pengawalan untuk memastikan hak demokrasi warga negara, khusus di Kumain Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tersalurkan dengan baik dalam keadaan aman.

Para Abdi Negara berbaju coklat ini, atas perintah Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono di Bawah Komando Iptu Lof Lasri Nosa, harus berjibaku menghadapi rintangan yang menantang, supaya Logistik Pemilu terkawal dan aman.

Meskipun harus menghadapi cuaca hujan yang mengakibatkan infrastruktur jalan yang bertanah, berlumpur dan lincin, tapi demi untuk melayani masyarakat, mereka tetap ikhlas menjalankan tugasnya tersebut.

"Aksi yang dilakukan personel Polsek Tandun, selama tiga hari, sejak distribusi logistik dari Kantor Camat hingga ke Kumain yang merupakan objek pelaksanaan pencoblosan," ujar Kapolres AKBP Budi Setiyono melalui Kasi Humas Ipda Refly Setiawan Haharap, Kamis (15/2/2024).

Lanjutnya, mereka harus memastikan masyarakat terlayani dengan baik, mereka mengawal surat suara supaya aman, baik para pencoblosan maupun pasca pencoblosan.

"Ya begitulah kondisi infrastruktur jalan yang berlumpur, itu sudah menjadi tanggung jawab bersama, namun Polri berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024, aman, lancar serta masyarakat dapat hak suaranya dengan baik," pungkas Ipda Refli.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Polres Rohul polri Pemilu 2024
