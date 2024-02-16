Surat Suara Tertukar, TPS di Buleleng Gelar Pemungutan Suara Ulang pada 18 Februari

DENPASAR – KPU akan melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Desa Pedawa, Buleleng. Hal ini dilakukan setelah pemungutan suara dihentikan akibat suarat suara yang tertukar.

Dua TPS tersebut, yakni TPS 5 dan TPS 6 Desa Pedawa dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 18 Februari 2024. Sebelumnya, proses pemungutan suara dihentikan akibat surat suara yang tertukar.

Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Dharmawan menjelaskan, PSU dilakukan khusus untuk pemilihan legislatif kabupaten/kota. “Karena hanya surat suara tersebut yang tertukar,” ungkap dia.

Sementara pemungutan suara presiden, DPD, DPRD Provinsi dan DPR tetap dilaksanakan pada 14 Februari.

Dijelaskan pula, surat suara PSU yang digunakan adalah seribu surat suara cadangan yang sudah ada sebelumnya. Dia berharap, partisipasi PSU bisa maksimal karena dilaksanakan pada hari minggu.

(Widi Agustian)