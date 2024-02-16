Pertama Kali dalam Sejarah, 144 ODGJ di Palembang Nyoblos dalam Pemilu 2024

PALEMBANG - Untuk pertama kalinya, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat menyalurkan hak pilih mereka pada pemilu 2024. Di Kota Palembang, 144 ODGJ dari 180 penghuni panti sosial rehabilitasi pengemis gelandangan dan orang terlantar terdaftar sebagai pemilih dan menyalurkan hak suara nya di pemilu tahun ini.

Sebanyak 144 ODGJ tersebut ikut berpartisipasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pemilihan calon legislatif yang digelar pada 14 Februari 2024. ODGJ ini berhak ikut menyuarakan pilihannya setelah melalui pendataan dari KPU dan Bawaslu Kota Palembang.

Mereka memilih di TPS 10 yang terletak didalam lingkungan panti Di Kecamatan Sako Palembang. Para ODGJ ini bergabung dengan pemilih umum lainnya dari warga RT 04 yang berada di sekitar panti di TPS 10 dengan jumlah 289 pemilih.

Kepala panti sosial rehabilitasi pengemis gelandangan dan orang terlantar Andi Faizal Zaitami mengatakan, penetapan ODGJ sebagai pemilih melalui tahapan, antara lain sudah terdata dan masuk dalam ketetapan surat keputusan panti karena memiliki nomor induk kependudukan.