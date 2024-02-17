Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Jalan Rusak dan Licin, Kotak Suara Hasil Rekapitulasi di Jambi Diangkut Perahu Ketek

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |02:01 WIB
Gegara Jalan Rusak dan Licin, Kotak Suara Hasil Rekapitulasi di Jambi Diangkut Perahu Ketek
Hasil rekapitulasi diangkut pakai perahu ketek (foto: dok ist)
MUAROJAMBI - Banjir tidak menyurutkan petugas KPPS dan pengamanan dalam mendistribusikan logistik kotak suara Pemilu 2024 di Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Usai melakukan rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah desa-desa terpencil, logistik kotak suara langsung didistribusikan petugas melalui jalur Sungai Batanghari. Ini dilakukan, lantaran jalur darat yang rusak parah dan licin bila dipaksakan dilalui.

Sementara petugas pengamanan dengan menggunakan motor trail terlihat tetap mengawal proses pengangkutan tersebut. Dengan menggunakan perahu ketek, puluhan kotak suara di empat desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi, yakni Desa Tantan, Kedotan, Kranggan dan Desa Rantau Majo diangkut petugas pada malam hari.

"Empat desa ini termasuk desa terpencil jadi sedikit terlambat. Terlebih kotak suara hasil rekapitulasi pemilu diangkut melalui jalur Sungai Batanghari," ujar Ari Anggara, Ketua PPK Sekernan, Jumat (16/2/2024).

Halaman:
1 2
      
