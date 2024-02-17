Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bawa Sabu untuk Diedarkan, Emak-Emak di Kalteng Ditangkap

Ade Sata , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |03:31 WIB
Bawa Sabu untuk Diedarkan, Emak-Emak di Kalteng Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PALANGKA RAYA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga (IRT) berusia 39 tahun saat membawa 100 gram sabu yang akan diedarkannya di wilayah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Dari pengakuan tersangka, sabu diperoleh dari seorang wanita tak dikenalnya di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. IRT berinisial IM diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah.

Tersangka ditangkap Tim Brantas BNNP Kalteng saat berada di pinggir jalan Tjilik Riwut Kilometer Delapan Belas, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan satu klip palstik berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, alat hisap sabu dan ponsel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Narkoba BNNP Kalteng sabu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186468//narkoba-JAHZ_large.jpg
Jenguk Teman ke Lapas Narkoba, Pria Ini Terciduk Simpan Sabu di Kemaluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185887//bareskrim_polri-91PO_large.jpg
Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185823//penangkapan_pelaku_sabu-Os68_large.jpg
Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement