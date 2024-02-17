Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tak Kuat Menanjak, Truk Angkut Batu Bara Masuk Jurang di Purworejo

Joe Hartoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |12:02 WIB
Tak Kuat Menanjak, Truk Angkut Batu Bara Masuk Jurang di Purworejo
Truk masuk jurang. (Foto: Joe Hartoyo)
A
A
A

PURWOREJO - Truk pengangkut batu bara dengan nomor polisi H 9630 QA tak kuat menanjak di jalan provinsi Purworejo-Magelang, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat 16 Februari 2024.

Akibatnya truk dengan muatan batu bara tersebut masuk jurang sedalam 2 meter. Selain itu sebuah mobil Grand Max juga tertabrak hingga nyungsep dan menabrak pembatas jalan.

 BACA JUGA:

Kanit Laka Polres Pirworejo, Iptu Iman mengatakan, kecelakaan itu bermula saat truk pengangkut batu bara menaiki tanjakan di depan rumah warga.

Halaman:
1 2
      
