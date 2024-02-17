Tak Kuat Menanjak, Truk Angkut Batu Bara Masuk Jurang di Purworejo

PURWOREJO - Truk pengangkut batu bara dengan nomor polisi H 9630 QA tak kuat menanjak di jalan provinsi Purworejo-Magelang, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat 16 Februari 2024.

Akibatnya truk dengan muatan batu bara tersebut masuk jurang sedalam 2 meter. Selain itu sebuah mobil Grand Max juga tertabrak hingga nyungsep dan menabrak pembatas jalan.

Kanit Laka Polres Pirworejo, Iptu Iman mengatakan, kecelakaan itu bermula saat truk pengangkut batu bara menaiki tanjakan di depan rumah warga.