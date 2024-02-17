Geger! Mayat Perempuan Tanpa Busana Ditemukan di Cungkup Makam, Diduga Diperkosa

CIREBON - Warga Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa busana, pada Jumat (16/2/2024). Jasad yang diperkirakan berusia 20 hingga 25 tahun tersebut, ditemukan dalam kondisi terlentang di dalam cungkup makam.

Kepala Desa Jagapura Kulon, Awang mengatakan, sampai saat ini warga sekitar belum ada yang merasa kehilangan anaknya dan diperkirakan jasad diperkirakan sudah lima hari dan bau membusuk.

Petugas Polsek Gegesik bersama perangkat desa yang tiba di lokasi, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga meminta keterangan saksi yang pertama kali menemukan maupun kunci makam setempat. Dari keterangan awal, tidak ada warga yang mengenali jasad perempuan yang diperkirakan sudah tewas sejak lima hari lalu.

Sementara, dari olah TKP yang dilakukan petugas, tidak ditemukan alat bukti di sekitar lokasi kejadian. Petugas juga belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, lantaran kondisi jenazah yang sudah membengkak dan sulit dikenali. Namun demikian, tidak ditemukan adanya luka di tubuh perempuan berperawakan gemuk tersebut.

Dugaan sementara, penemuan jasad perempuan ini diduga diperkosa dan lalu dibunuh lantaran kondisi jasad telanjang dan terlentang.

Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya kini ditangani Polsek Gegesik.

(Awaludin)