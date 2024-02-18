Ini Nama-Nama Calon Anggota DPD RI Lampung yang Berpeluang Lolos ke Senayan

LAMPUNG - Empat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung berpeluang lolos ke Senayan, Jakarta, berdasarkan hasil perolehan suara sementara di website real count KPU. Tiga di antaranya merupakan incumbent dan mereka bertengger di tiga besar.

Ketiganya adalah dr. Jihan Nurlela, kemudian disusul Wakil Ketua komite ll DPD RI Bustami Zainudin yang merupakan asli putra daerah Kabupaten Way Kanan lalu Ahmad Bastian.

Pantauan MNC Portal Indonesia di website real count KPU hingga, Sabtu (17/02/2024) pukul 12.01 WIB, tercatat untuk dapil Lampung sudah 71,59 persen suara masuk dari 18.487 tempat pemungutan suara. Total TPS di Lampung ada 25.825.

Berikut 5 calon anggota DPD RI dapil Lampung yang memperoleh suara terbanyak sementara Pemilu 2024 berdasarkan real count KPU :