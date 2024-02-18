Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Nama-Nama Calon Anggota DPD RI Lampung yang Berpeluang Lolos ke Senayan

Yuswantoro , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |03:38 WIB
Ini Nama-Nama Calon Anggota DPD RI Lampung yang Berpeluang Lolos ke Senayan
A
A
A

LAMPUNG - Empat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung berpeluang lolos ke Senayan, Jakarta, berdasarkan hasil perolehan suara sementara di website real count KPU. Tiga di antaranya merupakan incumbent dan mereka bertengger di tiga besar.

Ketiganya adalah dr. Jihan Nurlela, kemudian disusul Wakil Ketua komite ll DPD RI Bustami Zainudin yang merupakan asli putra daerah Kabupaten Way Kanan lalu Ahmad Bastian.

Pantauan MNC Portal Indonesia di website real count KPU hingga, Sabtu (17/02/2024) pukul 12.01 WIB, tercatat untuk dapil Lampung sudah 71,59 persen suara masuk dari 18.487 tempat pemungutan suara. Total TPS di Lampung ada 25.825.

 BACA JUGA:

Berikut 5 calon anggota DPD RI dapil Lampung yang memperoleh suara terbanyak sementara Pemilu 2024 berdasarkan real count KPU :

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement