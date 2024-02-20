Pria Ini Perkosa dan Bunuh Turis AS di Jerman, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Pria ini perkosa dan bunuh turis AS di Jerman (Foto: Okezone)

JERMAN - Seorang pria asal Amerika Serikat (AS) mengaku memperkosa dan membunuh sesama turis AS di dekat Kastil Neuschwanstein yang terkenal di Jerman pada Juni tahun lalu.

Troy Philipp B menghadapi beberapa dakwaan, termasuk satu dakwaan pembunuhan atas kematian seorang wanita berusia 21 tahun, dan percobaan pembunuhan terhadap teman korban, seorang wanita berusia 22 tahun.

Pria berusia 31 tahun itu juga mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap wanita berusia 21 tahun tersebut dan mendorong kedua wanita tersebut keluar dari jurang.

Dia kemungkinan besar terancam dipenjara seumur hidup jika terbukti bersalah. “Terdakwa melakukan tindakan yang tidak dapat dipahami,” kata pengacara Philip Mueller tentang kliennya pada hari pertama persidangan di pengadilan distrik di kota Kempten di selatan, dikutip BBC.

Pengacara membantah tersangka bertindak dengan sengaja, dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia bertindak secara spontan.

Mueller mengatakan kliennya sangat malu atas tindakannya dan ingin meminta maaf kepada keluarganya.

B, yang berasal dari Michigan di AS, juga mengaku memiliki pornografi anak, yang ditemukan petugas selama penyelidikan mereka.

Kedua wanita itu bertemu Troy Philipp B di dekat jembatan Marienbrücke, tempat populer yang digunakan wisatawan untuk melihat kastil.

Ia kemudian membawa mereka ke jalan tersembunyi, dengan dalih jalan menuju jembatan sulit dinavigasi. Sesampainya di daerah terpencil, pria tersebut mendorong remaja berusia 21 tahun tersebut ke tanah, memperkosa dan mencekiknya sebelum remaja berusia 22 tahun tersebut mencoba menghentikannya.