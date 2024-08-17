Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dokter India Diperkosa Lalu Dibunuh di Rumah Sakit saat Bekerja 36 Jam, Jasadnya Berlumuran Darah

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:05 WIB
Dokter India Diperkosa Lalu Dibunuh di Rumah Sakit saat Bekerja 36 Jam, Jasadnya Berlumuran Darah
Ilustrasi pemerkosaan (Foto: India Today)
JAKARTA - Dokter magang berusia 31 tahun di India meninggal dunia usai diperkosa. Jasadnya ditemukan berlumuran darah pada 9 Agustus di RG Kar Medical College and Hospital yang dikelola pemerintah.

Melansir Al Jazeera, Sabtu (17/8/2024), korban ditemukan di ruang seminar rumah sakit pendidikan tempat dia bekerja dalam shift 36 jam. Hasil autopsi mengonfirmasi adanya pelecehan seksual.

Asosiasi Medis India, (IMA), kelompok petugas medis terbesar di negara itu dengan 400.000 anggota, mengutuk kejahatan tersebut sebagai hal yang biadab. Selain itu, menyoroti kurangnya ruang aman bagi perempuan.

Peristiwa itu menuai aksi mogok, bahkan rumah sakit dan klinik di Lucknow di negara bagian Uttar Pradesh utara, Ahmedabad di Gujarat barat, Guwahati di Assam timur laut dan Chennai di Tamil Nadu selatan serta kota-kota lain ikut serta dalam pemogokan.

“Kami hanya ingin aman saat menjalankan tugas kami,” kata Sapna Rani, seorang dokter wanita berusia 27 tahun di ibu kota, New Delhi, yang ikut serta dalam aksi mogok tersebut.

 

