Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diancam Benda Tajam, Seorang Wanita Diperkosa oleh Pria Bersenjata di Hutan pada Siang Hari

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |10:36 WIB
Diancam Benda Tajam, Seorang Wanita Diperkosa oleh Pria Bersenjata di Hutan pada Siang Hari
Seorang wanita diperkosa oleh pria bersenjata di hutan pada siang hari (Foto: Ilustrasi/ Reuters)
A
A
A

LONDON - Pemerkosaan terhadap seorang wanita oleh seorang pria bersenjata di hutan telah membuat polisi terus berjaga-jaga selama dua hari di dekat lokasi kejadian.

Polisi West Mercia mengatakan korban, berusia 20-an, sedang berjalan di sepanjang Brandon Road di Binley Woods, Warwickshire, sebelum dia dibawa ke kawasan hutan dan diserang.

Petugas mengatakan dia didekati oleh seorang pria tak dikenal yang mengancamnya dengan benda tajam pada Senin (29/4/2024) lalu antara pukul 14:00 dan 15:00 BST.

Polisi telah meminta siapa pun yang memiliki informasi atau rekaman kamera dasbor yang dapat membantu penyelidikan untuk menghubungi mereka.

Pasukan mengatakan akan ada petugas di daerah sekitar Brandon Road dan Rugby Road pada Senin (29/4/2024) dan Selasa (30/4/2024).

“Kami menyadari kekhawatiran yang ditimbulkan oleh hal ini di masyarakat setempat dan meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, saya ingin meyakinkan mereka bahwa kami akan melakukan penyelidikan penuh,” kata Det Insp Carl Buckley, dikutip BBC.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/18/3050729/pemerkosaan-aL3u_large.jpg
Dokter Diperkosa hingga Meninggal, Ratusan Ribu Nakes India Mogok Massal Tuntut Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050710/pemerkosaan-fK9h_large.jpg
Dokter India Diperkosa Lalu Dibunuh di Rumah Sakit saat Bekerja 36 Jam, Jasadnya Berlumuran Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029955/pemerkosaan-brutal-nan-kejam-singapura-jatuhkan-hukuman-penjara-17-5-tahun-dan-cambuk-20-kali-ke-pria-jepang-Ow7voHVYYf.jpg
Pemerkosaan Brutal nan Kejam, Singapura Jatuhkan Hukuman Penjara 17,5 Tahun dan Cambuk 20 Kali ke Pria Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/406/3024070/ilustrasi-FmY9_large.JPG
Nyelonong Masuk Kamar, Pegawai Hotel Perkosa Turis China yang Mabuk Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972801/pria-ini-perkosa-dan-bunuh-turis-as-di-jerman-terancam-hukuman-penjara-seumur-hidup-bTnXd27dbQ.jpg
Pria Ini Perkosa dan Bunuh Turis AS di Jerman, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/13/18/2152212/kisah-ibu-reynhard-sinaga-bujuk-putranya-melanjutkan-bisnis-keluarga-7S00fUstaS.jpg
Kisah Ibu Reynhard Sinaga Bujuk Putranya Melanjutkan Bisnis Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement