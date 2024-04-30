Diancam Benda Tajam, Seorang Wanita Diperkosa oleh Pria Bersenjata di Hutan pada Siang Hari

Seorang wanita diperkosa oleh pria bersenjata di hutan pada siang hari (Foto: Ilustrasi/ Reuters)

LONDON - Pemerkosaan terhadap seorang wanita oleh seorang pria bersenjata di hutan telah membuat polisi terus berjaga-jaga selama dua hari di dekat lokasi kejadian.

Polisi West Mercia mengatakan korban, berusia 20-an, sedang berjalan di sepanjang Brandon Road di Binley Woods, Warwickshire, sebelum dia dibawa ke kawasan hutan dan diserang.

Petugas mengatakan dia didekati oleh seorang pria tak dikenal yang mengancamnya dengan benda tajam pada Senin (29/4/2024) lalu antara pukul 14:00 dan 15:00 BST.

Polisi telah meminta siapa pun yang memiliki informasi atau rekaman kamera dasbor yang dapat membantu penyelidikan untuk menghubungi mereka.

Pasukan mengatakan akan ada petugas di daerah sekitar Brandon Road dan Rugby Road pada Senin (29/4/2024) dan Selasa (30/4/2024).

“Kami menyadari kekhawatiran yang ditimbulkan oleh hal ini di masyarakat setempat dan meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, saya ingin meyakinkan mereka bahwa kami akan melakukan penyelidikan penuh,” kata Det Insp Carl Buckley, dikutip BBC.

(Susi Susanti)