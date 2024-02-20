Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tega! Wanita Muda di Purwakarta Bunuh Bayinya dan Mayatnya Dibuang

Asep Supiandi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:24 WIB
Tega! Wanita Muda di Purwakarta Bunuh Bayinya dan Mayatnya Dibuang
Polres Purwakarta saat jumpa pers (foto: dok MPI)
A
A
A

PURWAKARTA - Seorang perempuan muda di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, tega menyumpal bayi yang baru dilahirkannya dengan tisu hingga tewas. Bayi yang sudah tersumpal tersebut dibungkus kain sprei kemudian dimasukkan ke dalam tas lalu dibuang.

Peristiwa itu terungkap usai warga menemukan mayat bayi di sekitar pekarangan salah satu rumah. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke polisi guna menanganan lanjutan.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan, setelah menerima laporan, polisi mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti.

"Dari olah TKP penyidik menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada seorang wanita yang baru saja melahirkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan dugaan awal pelakunya seorang perempuan berinisial PP (18)," kata Edwar kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Menurut dia, selama ini PP menyembunyikan kehamilannya sehingga tidak ada satu pun keluarga yang mengetahuinya. Sampai pada akhirnya pelaku melahirkan sendiri di rumahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390//alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382//pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343//penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186334//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro-w5XE_large.jpg
Sebulan Usai Buang Jasad Alvaro, Ayah Tiri Khawatir Sidik Jarinya Tertinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186313//alvaro_kiano-HWME_large.jpg
Polisi Ungkap Fakta Baru, Ayah Tiri Sempat Ingin Kubur Jasad Alvaro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement