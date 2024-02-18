Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tega, Bayi Perempuan Berusia 10 Hari Dibuang Ibunya di Kolaka

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:44 WIB
Tega, Bayi Perempuan Berusia 10 Hari Dibuang Ibunya di Kolaka
Bayi dibuang orangtuanya (Foto: dok polisi)
A
A
A

KOLAKA - Seorang bayi perempuan yang diperkirakan berusia sepuluh hari tega dibuang orangtuanya di Dusun V Salea, Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (18/2/2024).

Bayi malang itu diletakkan dalam dus bekas dan hanya ditutupi sehelai kain.

Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan bayi tersebut diletakkan orang tuanya pada pukul 01.15 Wita di tetas rumah warga bernama Nursiah (42).

Tangisan bayi itu membangunkan pemilik rumah yang terlelap saat dini hari. "Nursiah terbangun tetapi masih di tempat tidur sambil mendengar-dengar suara tangisan itu. Karena penasaran, ia bangun mengecek," tuturnya.

Karena malam larut, Nursiah hanya berani mengintip ke teras rumah. Ia pun melihat sebuah dus minuman kemasan yang dipastikan tangisan itu dari dalam benda tersebut.

Lantaran takut keluar, Nursiah langsung menelepon tetangganya yakni Abdul Salam menjelaskan temuannya. Pria tersebut bergegas datang dan langsung melakukan pengecekan isi dalam dus menggunakan senter. "Di samping bayi ada dot berisi susu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polres kolaka Bayi dibuang Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement