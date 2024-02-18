Tega, Bayi Perempuan Berusia 10 Hari Dibuang Ibunya di Kolaka

KOLAKA - Seorang bayi perempuan yang diperkirakan berusia sepuluh hari tega dibuang orangtuanya di Dusun V Salea, Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (18/2/2024).

Bayi malang itu diletakkan dalam dus bekas dan hanya ditutupi sehelai kain.

Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan bayi tersebut diletakkan orang tuanya pada pukul 01.15 Wita di tetas rumah warga bernama Nursiah (42).

Tangisan bayi itu membangunkan pemilik rumah yang terlelap saat dini hari. "Nursiah terbangun tetapi masih di tempat tidur sambil mendengar-dengar suara tangisan itu. Karena penasaran, ia bangun mengecek," tuturnya.

Karena malam larut, Nursiah hanya berani mengintip ke teras rumah. Ia pun melihat sebuah dus minuman kemasan yang dipastikan tangisan itu dari dalam benda tersebut.

Lantaran takut keluar, Nursiah langsung menelepon tetangganya yakni Abdul Salam menjelaskan temuannya. Pria tersebut bergegas datang dan langsung melakukan pengecekan isi dalam dus menggunakan senter. "Di samping bayi ada dot berisi susu," katanya.