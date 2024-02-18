Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:10 WIB
Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,6 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (18/2/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 18:48 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.6, 18-Feb-2024 18:48:14WIB, Lok:9.16LU, 125.82BT (581 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:123 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
