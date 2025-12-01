Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, melakukan penyelidikan intensif terkait kasus pembunuhan terhadap dua pekerja pencari kayu gaharu, oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) di Camp Kampung Bor, Distrik Sumo, Kabupaten Yahukimo.

Dua korban meninggal dunia diketahui bernama Sugianto (43) dan Hardiyanto (39). Sementara korban selamat yang berhasil melarikan diri adalah Nur Asyah (istri almarhum Sugianto), dan Alias (saudara Nur Asyah).

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa tim telah diterjunkan untuk melakukan pendalaman di lokasi kejadian.

“Tim telah bergerak melakukan serangkaian langkah penyelidikan, mulai dari pengumpulan keterangan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, hingga pengembangan informasi terkait pelaku maupun motif penyerangan. Kami berkomitmen mengungkap kasus ini dan memastikan rasa aman bagi masyarakat,” kata Faizal kepada awak media, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan keterangan saksi berinisial E, sekitar pukul 18.05 WIT ia menerima panggilan telepon dari korban selamat, Alias, yang melaporkan terjadinya penyerangan terhadap dua pekerja gaharu di Camp Kampung Bor. Para korban diketahui sudah tinggal dan bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih lima tahun bersama keluarga mereka.