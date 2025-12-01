Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:08 WIB
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, melakukan penyelidikan intensif terkait kasus pembunuhan terhadap dua pekerja pencari kayu gaharu, oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) di Camp Kampung Bor, Distrik Sumo, Kabupaten Yahukimo.

Dua korban meninggal dunia diketahui bernama Sugianto (43) dan Hardiyanto (39). Sementara korban selamat yang berhasil melarikan diri adalah Nur Asyah (istri almarhum Sugianto), dan Alias (saudara Nur Asyah).

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa tim telah diterjunkan untuk melakukan pendalaman di lokasi kejadian.

“Tim telah bergerak melakukan serangkaian langkah penyelidikan, mulai dari pengumpulan keterangan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, hingga pengembangan informasi terkait pelaku maupun motif penyerangan. Kami berkomitmen mengungkap kasus ini dan memastikan rasa aman bagi masyarakat,” kata Faizal kepada awak media, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan keterangan saksi berinisial E, sekitar pukul 18.05 WIT ia menerima panggilan telepon dari korban selamat, Alias, yang melaporkan terjadinya penyerangan terhadap dua pekerja gaharu di Camp Kampung Bor. Para korban diketahui sudah tinggal dan bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih lima tahun bersama keluarga mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726//kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390//alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382//pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343//penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186334//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro-w5XE_large.jpg
Sebulan Usai Buang Jasad Alvaro, Ayah Tiri Khawatir Sidik Jarinya Tertinggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement