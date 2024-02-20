Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta KKB Rampas Ratusan Kotak Suara Pemilu di Bandara Hitadipa hingga Aniaya Pegawai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |05:00 WIB
5 Fakta KKB Rampas Ratusan Kotak Suara Pemilu di Bandara Hitadipa hingga Aniaya Pegawai
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua berupaya ingin menggagalkan Pemilu 2024 dengan merampas 119 kotak suara di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Okezone merangkum 5 fakta aksi brutal KKB tersebut. Berikut alasannya:

1. Aksi KKB Berlangsung di Lapangan Terbang Hitadipa

Peristiwa tersebut terjadi di area lapangan terbang Hitadipa. Kelompok teroris ini bahkan menganiaya seorang pegawai berinisial ZU.

"Di tempat tersebut, juga terjadi aksi pemukulan oleh KKB terhadap ZU di bagian kepala yang merupakan perangkat Distrik Hitadipa," ujar Wakil Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya Senin (19/2/2024).

2. Serangan KKB Buat Korban Tak Berani ke Distrik Hitadipa

Perampasan logistik Pemilu dan pemukulan perangkat Distrik oleh KKB Papua di lokasi tersebut menyebabkan korban tidak berani kembali ke Distrik Hitadipa. Dia merasa takut peristiwa kekerasan terhadap dirinya terulang.

"119 kotak suara yang berisi logistik Pemilu dirampas oleh KKB. Sedangkan sisanya belum terangkut berjumlah 171 kotak suara saat ini masih berada di Kabupaten Nabire," ujar Candra.

3. Aparat Keamanan Lakukan Penyelidikan di Lapangan

Namun pihaknya belum bisa memastikan penyebab peristiwa tersebut. Saat ini, apparat keamanan sedang melakukan penyelidikan di lapangan.

Halaman:
1 2
      

