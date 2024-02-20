Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pimpin Sertijab Kodim, Danrem 012/TU: Kunci Sukses Kerjasama adalah Komunikasi dan Koordinasi

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:55 WIB
Danrem 012/TU, Kolonel Inf Deni Gunawan (foto: dok ist)
Danrem 012/TU, Kolonel Inf Deni Gunawan (foto: dok ist)
A
A
A

MEULABOH - Komandan Korem (Danrem) 012/TU, Kolonel Inf Deni Gunawan memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim 0110/Abdya dari Letkol Inf Roqich Hariadi kepada Letkol Inf Beni Maradona, di aula Yudha Makodim 0110/Abdya, Selasa (20/2/2024).

Selain memimpin Sertijab Komandan Kodim, Danrem 012/TU juga memimpin acara tradisi pelepasan dan penerimaan warga Korem 012/TU termasuk kepada Letkol Cba Joko Dibyo Wiratmo, yang diberi amanah jabatan sebagai Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Korem 012/TU.

Dalam amanatnya, Danrem 012/TU Kolonel Inf Deni Gunawan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengabdian dan loyalitas Letkol Inf Roqich Hariadi selama menjabat sebagai Komandan Kodim 0110/Abdya.

Kemudian, Danrem juga mengucapkan selamat datang kepada Letkol Inf Beni Maradona S.Sos sebagai Dandim 0110/Abdya yang baru, disertai harapan agar Dandim baru bisa segera menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah tugasnya, serta bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Danrem 012/TU menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dengan menekankan pentingnya disiplin dan dedikasi untuk memberikan dharma bhakti terbaik kepada Korem 012/TU.

